Россияне пытались поджечь купеческий дом XIX века в Дмитровском кремле

Двое мужчин пытались поджечь один из купеческих домов XIX века, находящихся на территории Дмитровского кремля. Об этом «Ленте.ру» рассказала начальник пресс-службы управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, двое местных жителей пытались совершить поджог при помощи нескольких канистр с горючей жидкостью. Уточняется, что 25-летний и 31-летний злоумышленники имеют судимость.

«В настоящее время проводятся мероприятия по установлению и задержанию организатора противоправного деяния», — добавила Петрова.

Сотрудники полиции задержали злоумышленников. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК («Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

В прошлом году сообщалось, что уничтожение памятников архитектурного и исторического наследия волнует россиян меньше всего. Согласно опросу, проведенному порталом Domofond, снос исторических сооружений волнует только 2,5 процента жителей российских городов. Больше всего их беспокоит низкое качество дорог и отсутствие дорожного ремонта (47 процентов респондентов).

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