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Кадыров призвал журналистов противодействовать врагам России

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Рамзан Кадыров

Чеченским СМИ следует совершенствовать методы и стиль своей работы в связи с текущей информационно-политической ситуацией. Таким мнением по итогам встречи с журналистами поделился глава региона Рамзан Кадыров в субботу, 13 апреля, на своей странице странице во «ВКонтакте».

«Сегодня враги России и Чечни взяли на вооружение ложь, клевету, информационные провокации, попытки дезинформировать общество и жителей иностранных государств, нагло искажая нашу действительность», — заявил чеченский лидер.

По его мнению, представители СМИ должны противодействовать «этому злу» и при необходимости наносить адекватный «ответный удар».

Кадыров подчеркнул, что, в частности, причина подобных провокаций — в стабильности в его регионе и победе над международным терроризмом. «Это сильно беспокоит тех, кто из-за рубежа вкладывает огромные суммы для ведения грязной идеологической войны с Чечней и ее народом. Поняв, что победить нас оружием невозможно, они взялись за ложь, слухи, клевету», — говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что поручил руководителю ЧГТРК «Грозный» Ахмеду Дудаеву изучить текущую ситуацию и предложить изменения по структурным и кадровым вопросам, а также по содержанию работы.

В августе прошлого года Кадыров во время выступления перед сотрудниками местного МВД предложил запретить въезд в Чечню авторам «Новой газеты», которые написали текст о нападении чеченских детей на полицейских. Тогда же он сказал, что «так называемые правозащитники» занимаются «болтологией» и «пишут бумаги в своих кабинетах».

Сотрудники редакции в ответ потребовали от мэра Москвы Сергея Собянина запретить Кадырову въезд в город. В своем видеообращении они сообщили, что без «набегов кадыровцев» в столице воцарится спокойствие. На это Кадыров отреагировал обвинением журналистов в «выполнении заказа» по дестабилизации ситуации в республике.

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