Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году. Об этом в субботу, 13 апреля, сообщил телеканалу «360» генеральный директор агентства Юрий Ганус.

По его словам, в РУСАДА было проведено внутреннее расследование, которое завершилось подготовкой и передачей материалов наблюдательному совету, прокуратуре и МВД. После этого и было возбуждено уголовное дело. Ганус не стал уточнять сумму ущерба, сославшись на то, что по делу ведется следствие.

Источник телеканала уточнил, что хищения были совершены в период подготовки к Олимпиаде.

Юрий Ганус рассказал ТАСС, что к расследованию РУСАДА привлекла независимую организацию. По данным агентства, во время проверки старой бухгалтерии выяснилось, что во времена прежнего руководства организация закупала оборудование для сбора биоматериала по ценам практически на 50 процентов выше рыночных, документы подписывал бывший исполнительный директор Никита Камаев.

Камаев скончался в 2016 году, руководство организации сменилось год спустя.

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