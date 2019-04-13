Россия заняла третье место на командном ЧМ по фигурному катанию

Российские фигуристы заняли третье место на командном чемпионате мира, проходившем в Японии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Соревнования завершились 13 апреля произвольной программой у женщин. Победу одержала россиянка Елизавета Туктамышева, набравшая 153,89 балла. Этот результат стал ее личным рекордом.
В общем зачете же победу одержали фигуристы из США, которые завоевали 117 баллов. Второе место заняли японцы, в их активе 104 очка. У россиян, разместившихся на третьей позиции, 102 балла.
Командный чемпионат мира стартовал 11 апреля. 14-го числа пройдут показательные выступления фигуристов.
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