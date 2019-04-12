Российская пара выиграла короткую программу на КЧМ по фигурному катанию

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт — лучшие по итогам короткой программы в парном катании на командном чемпионате мира, который проходит в Японии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Забияко и Энберт получили за свой прокат 75,80 балла. Их ближайшие преследователи — французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре с 73,48 балла. Третье место досталось итальянской паре Делле Монике и Маттео Гуаризе. Их результат — 69,77 балла.

Победа Забияко и Энберт позволила российской сборной улучшить положение в общем зачете турнира. Набрав 50 очков, она сократила отставание от США и Японии, которые лидировали и имели в своем активе 58 и 55 баллов соответственно.

11 апреля в короткой программе в одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева заняла второе место. Ее опередила японка Рика Кихира.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию проходит в японской Фукуоке с 11 по 14 апреля.

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