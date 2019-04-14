США и Бразилия захотели прервать российскую поддержку Мадуро

США и Бразилия считают, что Россия и Китай должны перестать поддерживать нынешнюю власть в Венесуэле. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Морган Ортагус.

Отмечается, что 13 апреля госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с главой МИД Бразилии Эрнесту Араужу. В ходе встречи они подтвердили дружбу межу странами, а также обязались продолжать совместную работу по ситуации в Венесуэле.

В частности, Вашингтон и Бразилиа намерены помогать с урегулированием политического, экономического и гуманитарного кризиса в Венесуэле и его последствиями для соседних стран. Кроме того, они будут добиваться того, что «внешние силы, в том числе Куба, Россия и Китай, перестали поддерживать [венесуэльского президента] Николаса Мадуро».

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До этого Помпео назвал призывы Москвы о невмешательстве в дела Венесуэлы лицемерными. По его словам, «финансовые интервенции» России и Китая способствовали разрушению страны.

29 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что США могут наложить санкции на Россию из-за поддержки Венесуэлы.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестных демонстраций лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов Евросоюза и стран Латинской Америки признали его легитимным главой республики. Россия и ряд других государств, в свою очередь, выступили с поддержкой действующего президента Николаса Мадуро.

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