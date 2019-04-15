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Тренеру «Спартака» устроили жесткий разговор

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Олег Кононов

Руководство московского «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, специалисту позвонили после проигранного матча 23-го тура Премьер-лиги против «Ростова» (1:2). Для «Спартака» это поражение стало вторым подряд: в предыдущем туре красно-белые уступили ЦСКА со счетом 0:2. Подробности разговора между руководством и Кононовым не сообщаются.

Тренер возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года после отставки итальянца Массимо Карреры. Под его руководством москвичи провели девять матчей в рамках РПЛ, одержали пять побед, дважды сыграли вничью и дважды проиграли. После 23 туров команда занимает пятое место в турнирной таблице.

До «Спартака» Кононов успел поработать с «Краснодаром», грозненским «Ахматом» и тульским «Арсеналом».

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