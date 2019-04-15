Стриптизер-мем Рикардо Милос вышел на связь и обратился к фанатам

Бразильский стриптизер Рикардо Милос (Ricardo Milos), прославившийся ритмичным танцем в стрингах с американским флагом и в бандане, отреагировал на слухи о своей смерти. Он оставил сообщение в группе HOT BRAZILIAN MODEL & ENTERTAINER на сайте Yahoo, посвященной ему.

9 апреля один из пользователей поинтересовался в группе, жив ли стриптизер. «Как я могу поговорить с ним? У меня есть страница о нем в Facebook, и я бы очень хотел давать новости о нем», — писал юзер.

В тот же день в группе написал человек, представившийся Милосом. Он заявил, что не знает, откуда взялись слухи о его смерти, и поспешил сообщить фанатам, что у него все хорошо. Милос живет в городе Форт-Майерс во Флориде и занимается воспитанием 13-летнего сына. Ребенок учится в школе для одаренных детей, играет в футбол, баскетбол и бейсбол, а также готовится освоить саксофон.

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«Я был очень занят с ним и путешествиями... Я пришел сюда разместить это сообщение, чтобы ОСТАНОВИТЬ электронные письма с мемами, которые были незаконно взяты из танцевального видео, которое я сделал для веб-сайта jockbutt.com. Я получил деньги за это выступление и подписал контракт, по которому этот материал может использоваться только на jockbutt.com», — пояснил герой вирусного видео. Он называет использование изображения из видео без разрешения Jock Butt незаконным.

Милос родился в 1977 году в Рио-де-Жанейро. Он вырос в приемной семье вместе с братом-близнецом. Известно, что он окончил университет Майами по бизнес-направлению. Прославившее Милоса видео было размещено на Jock Butt в 2010 году. В 2016-м по сети разошлась пародия на ролик. На танец Рикардо наложили песню Butterfly группы Smile.dk. Волна популярности пришла к нему в 2018 году, когда видео с танцором снова стало вирусным и породило множество мемов.

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