Определились полуфиналисты Лиги Европы

«Арсенал», «Челси», «Валенсия» и «Айнтрахт» вышли в полуфинал Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лондонский «Арсенал» в гостях во втором матче обыграл «Наполи» со счетом 1:0. «Челси» на своем поле оказался сильнее пражской «Славии» — 4:3. «Валенсия» дома обыграла «Вильярреал» со счетом 2:0. «Айнтрахт» также на домашнем стадионе переиграл «Бенфику» — 2:0.

Таким образом, в полуфинале «Айнтрахт» сыграет с «Челси», «Арсенал» встретится с «Валенсией». Матчи пройдут 2 и 9 мая. Первые четвертьфинальные поединки прошли 12 апреля. Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая.

17 апреля определились полуфиналисты Лиги чемпионов. Борьбу за трофей продолжат «Барселона», «Ливерпуль», «Аякс» и «Тоттенхэм».

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