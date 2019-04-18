ФАС возбудила дело против трех крупнейших сервисов по поиску работы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против HeadHunter, Superjob и Rabota.ru — крупнейших российских сервисов по поиску работы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Их подозревают в нарушении закона о конкуренции. ФАС утверждает, что эти сервисы запрещают пользоваться программами для автоматизированного подбора персонала, разработанными сторонними компаниями. Это указано в условиях использования всех трех сайтов. За нарушение запрета учетные записи пользователей блокировали.

ФАС отметила, что такой запрет мешает попасть на рынок другим сервисам, которые разрабатывают приложения для автоматического подбора резюме. В ведомстве напомнили, что доминирующим в сегменте компаниям запрещено ограничивать или ущемлять интересы конкурентов.

В октябре 2018 года ФАС признала интернет-сервис по поиску недвижимости ЦИАН виновным в нарушении закона о защите конкуренции. База некорректным образом проводила сравнение с ресурсами конкурентов, называя себя «крупнейшим интернет-сервисом», «самой большой и актуальной базой объявлений», «лидером онлайн-недвижимости России». При этом доказательств своего преимущественного положения ЦИАН не приводил.

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