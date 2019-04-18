Химерам Нотр-Дама предсказали разрушение

Химеры собора Парижской Богоматери могут рассыпаться. Такое заявление сделал министр культуры Франции Франк Риестер, передает BFM TV.

«Южная колокольня настолько сильно нагрета, что камни стали совершенно рыхлыми. Существует реальный риск разрушения химер», — заявил министр. Он добавил, что собор не был застрахован. Отмечается, что подобные объекты во Франции не имеют коммерческой страховки из-за невыгодных затрат.

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17 апреля стало известно, что Франция решила запустить международный конкурс по восстановлению разрушенного шпиля собора Парижской Богоматери.

Нотр-Дам де Пари загорелся 15 апреля около 18:30 по местному времени. Огонь быстро охватил деревянные конструкции — последние несколько месяцев в соборе велась реставрация. Пожарным удалось потушить огонь только к утру следующего дня. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что собор будет восстановлен за пять лет.

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