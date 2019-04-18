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Россия рассказала о реальной силовой акции США

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Россия считает силовую акцию США в отношении Венесуэлы реальным сценарием, а не абстракцией. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Жесткий, агрессивный тон представителя вооруженных сил вновь подтверждает наши опасения», — заявила дипломат. По ее мнению, в Вашингтоне допускают силовой сценарий разрешения кризиса.

Таким образом Захарова отреагировала на слова главы Южного командования вооруженных сил США адмирала ВМС Крейга Фоллера. 8 апреля в интервью Foreign Policy он заявил, что силы его командования находятся в высокой степени готовности и ждут указаний от президента США Дональда Трампа. Также Фоллер добавил, что американский президент полон решимости не допустить попадания Венесуэлы под влияние других держав.

До этого замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва намерена бороться за снятие санкций США, введенных в отношении Кубы и Венесуэлы.

Россия неоднократно обвиняла Вашингтон в подготовке военного вторжения в латиноамериканскую страну. В частности, в конце февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сказал, что Вашингтон делает это, «проявляя сарказм и высокомерие» к народу страны.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестных демонстраций лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов Евросоюза и стран Латинской Америки признали его легитимным главой республики. Россия и ряд других государств, в свою очередь, выступили с поддержкой действующего президента Николаса Мадуро.

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