Россия рассказала о реальной силовой акции США

Россия считает силовую акцию США в отношении Венесуэлы реальным сценарием, а не абстракцией. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Жесткий, агрессивный тон представителя вооруженных сил вновь подтверждает наши опасения», — заявила дипломат. По ее мнению, в Вашингтоне допускают силовой сценарий разрешения кризиса.

Таким образом Захарова отреагировала на слова главы Южного командования вооруженных сил США адмирала ВМС Крейга Фоллера. 8 апреля в интервью Foreign Policy он заявил, что силы его командования находятся в высокой степени готовности и ждут указаний от президента США Дональда Трампа. Также Фоллер добавил, что американский президент полон решимости не допустить попадания Венесуэлы под влияние других держав.

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До этого замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва намерена бороться за снятие санкций США, введенных в отношении Кубы и Венесуэлы.

Россия неоднократно обвиняла Вашингтон в подготовке военного вторжения в латиноамериканскую страну. В частности, в конце февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сказал, что Вашингтон делает это, «проявляя сарказм и высокомерие» к народу страны.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестных демонстраций лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов Евросоюза и стран Латинской Америки признали его легитимным главой республики. Россия и ряд других государств, в свою очередь, выступили с поддержкой действующего президента Николаса Мадуро.

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