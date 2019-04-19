В России разрешат частные кладбища

В России появятся частные кладбища. Соответствующий документ разрабатывает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, сообщает «Российская газета».

По ее информации, речь идет о государственно-частном партнерстве. Новый закон «О похоронном деле» позволит частным компаниям организовывать новые кладбища на государственной земле. Услуги захоронения смогут оказывать компании, которые внесены в специальный реестр.

Отмечается, что новшество призвано устранить нарушения на рынке ритуальных услуг. Кроме того, согласно новому закону, компании не смогут «навязывать услуги» и передавать данные об умерших третьим лицам.

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Заказы на организацию похорон будут проходить через диспетчерские службы, а приступать к работе компании смогут только по инициативе заказчика. Этот пункт поможет исключить случаи, когда недобросовестные представители ритуального бизнеса сначала оказывают услуги, а потом выставляют счета организаторам похорон.

21 февраля россиянка привезла к зданию региональной администрации открытый гроб с телом мужа и сообщила, что таким образом она протестует против «кладбищенской мафии», которая не позволила похоронить его. Якобы конкуренты мешали нанятым ею ритуальщикам, не давали копать могилу и забрать тело из больницы.

В апреле похожий случай произошел в Рязани. Родственники и коллеги скончавшейся местной предпринимательницы пригнали ритуальный микроавтобус с ее телом к зданию городской администрации и провели пикет с требованием наказать виновных.

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