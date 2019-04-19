Греция захотела конфисковать немецкие активы на сотни миллиардов евро

Греческие власти рассматривают возможность конфискации немецких активов в счет репараций за ущерб во время Второй мировой войны, пишет Der Spiegel со ссылкой на информированные источники.

Это угрожает потерей Германии в качестве торгового партнера и кредитора, а также сокращением потоков немецких туристов, поэтому рассматривается в качестве последнего шага. Чиновники правительства и парламентарии уже некоторое время обсуждают механизмы конфискации.

Греческий парламент после 12-часовых дебатов принял доклад комиссии, которая учла весь ущерб, нанесенный во время войны с Третьим рейхом, на основании которого будут потребованы репарации. В частности, Афины хотят возместить принудительный кредит нацистам в размере 500 миллионов рейхсмарок, по нынешнему курсу это около миллиарда евро. Общая сумма компенсации составит более 300 миллиардов евро.

Первым шагом станет устная нота министру иностранных дел Германии Хайко Маасу, в которой перечислены «неотъемлемые требования». В ней правительство Германии просят начать двусторонние переговоры. Отмечается, что немецкие власти вряд ли пойдут на переговоры.

В начале апреля Польша заявила, что потребует от Германии выплат на сумму не менее 900 миллиардов долларов за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.

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