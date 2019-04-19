В Суздале стартовал чемпионат России по дзюдо для особенных детей

В спортивном комплексе Суздаля состоялось открытие чемпионата России по дзюдо с участием спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру».

В соревнованиях примут участие дзюдоисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Владимирской, Свердловской, Курганской, Челябинской, Воронежской, Ростовской, Тамбовской областей, республики Дагестан, Якутии, Краснодарского края. Организатором спортивного мероприятия традиционно выступило региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийская Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» во Владимирской области.

Самому младшему из участников — девять лет. Также на соревнованиях заявились и спортсмены старше 18 лет. Владимирскую область представили воспитанники «Лухтоновской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната».

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