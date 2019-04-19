Зеленский поставил себе в заслугу отсутствие контакта с Путиным

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко заявил, что никогда не говорил с лидером России Владимиром Путиным. Трансляцию ведет YouTube-канал «112 Украина»

«Я никогда в своей жизни не говорил с Путиным. А мне известно, сколько раз вы разговаривали с Путиным по телефону», — сказал Зеленский, обратившись к Порошенко на киевском стадионе «Олимпийский».

Он добавил, что не был в России с 2014 года, с начала конфликта между странами.

Дебаты между кандидатами начались вечером 19 апреля. Согласно жеребьевке, первым свое выступление начал Зеленский. В ходе прений он рассказал, что поддержал Порошенко на выборах президента в 2014 году.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. В него прошли Владимир Зеленский, который набрал более 30 процентов голосов избирателей, и Петр Порошенко с результатом почти вдвое меньше.

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