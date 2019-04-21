В России оценили шанс непризнания украинских выборов

У России нет оснований для непризнания президентских выборов на Украине. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«С моей точки зрения, идти по пути непризнания выборов и тем самым захлопывать все двери для общения с новой властью Украины — это не отвечало бы интересам наших двусторонних отношений», — пояснил он. Косачев добавил, что теоретическая возможность непризнания выборов существовала, когда суд рассматривал иск о снятии с голосования кандидатуры зеленского.

Глава международного комитета отметил, что результаты второго тура выборов доказывают то, что украинцы перестали верить во внешнюю агрессию. В то же время он сказал, что проголосовавшие за Зеленского граждане отдавали голос за кандидата из-за озабоченности внутренней политикой, а не отношениями с Россией.

В марте кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что переговоры с Россией станут приоритетным направлением политики. Позже кандидат на пост президента Украины сообщил, что считает Путина врагом, а в его штабе заявили, что не признают референдума о воссоединении Крыма с Россией.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. По данным опросов, во втором туре президентских выборов Зеленский набирает около 73 процентов голосов, Порошенко — около 25 процентов голосов. Последний признал поражение, но заявил, что не оставит политическую деятельность.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!