Трамп по ошибке сообщил о 138 миллионах погибших в Шри-Ланке

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter ошибочные данные о числе жертв терактов в Шри-Ланке. Об этом сообщает USA Today.

Материалы по теме Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек Террористы совершили восемь атак на гостиницы и церкви в день Пасхи

В первоначальной версии твита Трамп упомянул о «138 миллионах погибших и более 600 пострадавших». Позже президент удалил оригинальный твит и опубликовал исправленную версию с верной информацией о числе жертв.

В Шри-Ланке с утра 21 апреля произошли восемь взрывов. По последним данным, в результате погибли 207 человек, более 500 ранены. Среди погибших — 35 иностранцев. Граждан России среди них нет.

Взрывы прогремели в Коломбо и его пригороде во время празднования католической Пасхи. Три из них произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Еще три взрыва прогремели в церквях. Седьмой взрыв — рядом с зоопарком в городе Дехивале, последний — в районе Дематагода. Об ответственности за произошедшее пока не заявила ни одна организация.

Позже появилась информация о задержании семи террористов. Власти предполагают, что они могут быть связаны с мусульманской организацией National Thowheeth Jama'ath.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!