Гол дальним ударом едва не лишил комментатора голоса

@SuperSportTV / Twitter

Зимбабвийский полузащитник «Кайзер Чифс» Хама Биллиат отметился точным дальним ударом в полуфинале Кубка ЮАР против «Чиппа Юнайтед». Видео взятия ворот опубликовано в Twitter-аккаунте Supersport.

Биллиат забил гол за три минуты до конца основного времени. Полузащитник первым касанием нанес точный удар по воротам соперника почти с 40 метров. Один из комментаторов бурно радовался забитому мячу и признался, что едва не охрип.

Встреча завершилась победой «Чифс» со счетом 4:2. В финале турнира они встретятся с «ТС Гэлакси».

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