Российский тренер попал под суд за склонение подростков к допингу

В России впервые пройдет процесс по уголовному делу о склонении спортсменов к употреблению запрещенных препаратов. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Инструктор из Северодвинска по пауэрлифтингу готовил трех атлетов для выступлений на общероссийских соревнованиях. Тренеру удалось убедить подростков, что для улучшения результатов им необходимы инъекции тестостерона, который запрещен для использования в соревнованиях. Он вводил препарат спортсменам еженедельно в период с октября 2017 года по январь 2018-го.

Обвиняемый был задержан сотрудниками Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области. В зале, где проходили занятия, были найдены и изъяты ампулы с запрещенным препаратом. Сотрудники РУСАДА в свою очередь оказывали помощь следствию, в частности, экспертную поддержку.

В ноябре 2015 года РУСАДА было лишено соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) после допингового скандала в российском спорте. Организация была восстановлена в правах в сентябре 2018 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!