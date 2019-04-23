Боец из якутского поселка подписал контракт с UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Григорий Попов подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом сообщил его менеджер Саят Абдрахманов в Instagram.

Спортсмен дебютирует в промоушене 8 июня на турнире UFC 238 в Чикаго. По словам Абдрахманова, переговоры с UFC шли в течение двух лет. «И вот теперь, когда я уже сам начал сомневаться в том, что это получится, пришел контракт», — рассказал менеджер.

35-летний Попов провел 14 поединков по правилам ММА, победил 13 раз и однажды проиграл. Уроженец поселка Кангалассы в Республике Саха (Якутия) является чемпионом Азии по ММА, чемпионом мира по тайскому боксу.

В середине марта контракт с UFC подписал еще один россиянин — Иван Штырков. Боец, известный по прозвищу Уральский Халк, должен был дебютировать на турнире в Санкт-Петербурге, однако 20 апреля попал в больницу и снялся с соревнований.

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