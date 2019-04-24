Пойманный на контрабанде запчастей для «Арматы» украинец избежал тюрьмы

Таганский суд Москвы вынес приговор гражданину Украины Андрею Гашенко за попытку контрабанды конденсаторов для танков «Армата» и Т-90. Об этом в среду, 24 апреля, сообщает ТАСС.

Дело рассматривалось в особом порядке. Гашенко признан виновным и приговорен к одному году и четырем месяцам колонии общего режима. Однако в связи с тем, что он находился под стражей с 31 мая 2018 года, его наказание сочли отбытым, а самого Гашенко освободили в зале суда.

До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под подпиской о невыезде. Уточняется, что в ходе прений сторон прокурор попросил приговорить его к 1,5 года заключения в колонии и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Т-14 — новейший российский танк на тяжелой гусеничной платформе «Армата». Машина оснащена необитаемой башней и новейшими бортовыми системами.

26 декабря 2018 года сообщалось, что суд приговорил к восьми годам в колонии строгого режима украинского адвоката Игоря Кияшко, обвиняемого в шпионаже и попытке контрабанды деталей российского военного оборудования.

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