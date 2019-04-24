Макгрегор занял денег у тренера и отдал через 14 лет

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в 17-летнем возрасте занял денег у своего бывшего тренера Пэдди Брэйди и отдал их только через 14 лет. Об этом сам специалист рассказал MMA Fighting.

По словам Брэйди, Макгрегор попросил у него 70 евро, чтобы купить инструменты для работы сантехником. Тренер рассказал, что об этом он напоминал спортсмену при каждой встрече. В итоге после боксерского поединка в Дублине Макгрегор выписал Брэйди чек на эту сумму.

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Ирландец поучаствовал в любительском боксерском бою 21 апреля. Его поединок против Майкла Макгрэйна завершился вничью. Отмечается, что оба спортсмена обменялись несколькими серьезными ударами, несмотря на выставочный характер встречи. Позднее Макгрэйн заявил, что ирландец неожиданно ударил его в глаз в начале боя вместо того, чтобы удариться перчатками в знак приветствия.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях. На его счету 21 победа и четыре поражения в боях по правилам ММА.

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