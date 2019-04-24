Россия рассказала о тотальном влиянии террористов в Идлибе

Влияние террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) охватило практически всю сирийскую провинцию Идлиб. Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, в ноябре 2018-го «ан-Нусра» контролировала 60 процентов территории. К настоящему времени этот показатель возрос до 99 процентов, отметил он.

«Такая же ситуация складывается и в [идлибской] демилитаризованной зоне», — указал Гаджимагомедов. Там под влиянием террористов было 52 процента территории, сейчас — около 99 процентов.

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В марте замглавы российского МИД Олег Сыромолотов отмечал, что, на взгляд России, в провинции не осталось представителей умеренной оппозиции.

Северная зона деэскалации в провинции Идлиб была создана в 2017 году. В 2018-м Москва и Анкара договорились о патрулировании зоны. Считается, что там присутствуют члены как международных террористических группировок, так и группы повстанцев, не относящиеся к боевикам.

При этом большая часть региона контролируется группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (создана на базе «Джабхат ан-Нусры»). В Москве утверждают, что некоторые страны Запада хотят сохранить в Идлибе «анклав терроризма».

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