Предложена новая версия кольца на помолвку

Ювелирно-часовая компания Tiffany & Co. представила новую модель кольца для помолвки Tiffany True. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 25 апреля.

Для кольца Tiffany True компания разработала особую огранку, впервые представленную в сентябре 2018 года. Верхняя грань камня («площадка») довольно широкая, что увеличивает контраст и дисперсию света и усиливает мерцание бриллианта.

«Tiffany символизирует абсолютную любовь и преданность с 1886 года, когда было представлено оригинальное кольцо Tiffany Setting, — рассказал Рид Кракофф, креативный директор Tiffany & Co. — Сегодня, представляя Tiffany True — с искусной огранкой и уникальной оправой, — мы создаем воплощение современной любви».

Фото: Tiffany & Co.

Клиент может выбрать версию с бесцветным бриллиантом в минималистичной платиновой оправе с декоративными элементами в виде символической литеры «Т» либо версию в оправе из золота 750 пробы с желтым бриллиантом Fancy Yellow огранки «кушон».

Компания Tiffany & Co. основана в 1837 году в США, выпускает украшения, часы, аксессуары, предметы интерьера, парфюмерию. Креативный директор Рид Кракофф был приглашен в компанию летом 2016 года. В конце 2018 года Tiffany & Co. представила фильм Believe in Dreams («Поверь в мечты»). В нем снялись модели Наоми Кэмпбелл и Сяо Вэнь Дзю, музыкант Зои Кравитц, певица Карен Элсон и мать Илона Маска — модель и икона стиля Мэй Маск. Действие фильма происходит во флагманском бутике компании на 5 Авеню в Нью-Йорке.

