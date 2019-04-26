«Аэрофлот» провел заседание комитета по регуляторной политике РСПП

«Аэрофлот» провел очередное заседание комитета по регуляторной политике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), на котором обсудили предложения по совершенствованию процедуры мониторинга правоприменения и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.

По мнению заместителя председателя комитета, заместителя генерального директора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова «в масштабах страны потенциал антикоррупционных юридических механизмов еще не задействован в полной мере и нуждаются в совершенствовании». «Необходима прозрачность в вопросах правового регулирования и возможность получения от государства обратной связи на инициативы бизнеса», — считает он.

В заседании участвовали топ-менеджеры ряда компаний, представители Министерства транспорта, Министерства экономического развития, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также науки и экспертного сообщества.

Вице-президент — управляющий директор РСПП Александр Варварин отметил, что «компетентная дискуссия позволила выработать сбалансированные предложения к совершенствованию указанных процессов с учетом современных требований и в условиях новых тенденций в регуляторной политике».

По мнению участников комитета, озвученные проблемы требую особого внимания со стороны государства и их скорейшего законодательного решения.

Председателем комитета является генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев.