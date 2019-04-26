В Москве загорелся нефтегазовый университет

В Москве произошел пожар в здании Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа (НИУ) имени Губкина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным агентства, из окна восьмого этажа университета на Ленинском проспекте идет черный дым. В настоящий момент проводится эвакуация.

По предварительным данным, пострадавших нет.

По состоянию на 15:00 пожар локализован на площади 30 квадратных метров. Из здания университета эвакуировано более трех тысяч человек, передает РИА Новости.

В 2017 году в здании Российского государственного геологоразведочного университета имени Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) на юго-западе Москвы произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Еще один пострадал.

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