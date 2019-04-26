Президент Шри-Ланки приказал досмотреть все дома на острове

В Шри-Ланке после серии терактов начата масштабная операция, в ходе которой по распоряжению главы государства Майтрипала Сирисена будет проверен каждый жилой дом. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента.

«Будут составлены списки постоянных жителей каждого строения для того, чтобы исключить возможность проживания неизвестных людей», — сказал Сирисена.

Три дня назад, 23 апреля, президент принял решение отправить в отставку руководителей всех ведомств, которые отвечают за обеспечение безопасности в стране. Глава государства пояснил, что спецслужбы получили информацию о подготовке терактов, однако не поставили его в известность. Сирисена заявил, что намерен в ближайшее время провести реорганизацию полиции, службы безопасности и других силовых ведомств.

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21 апреля в Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. По последним данным, погибли 359 человек, более 500 пострадали. Жертвами стали более 40 иностранцев — в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии. Россиян среди погибших нет. По словам главы службы здравоохранения Шри-Ланки Анил Джасинге, официальные данные неверны, а реальное число погибших — примерно 260.

Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Власти Шри-Ланки при этом считают, что атаки совершили местные экстремистские организации. Всего за время расследования были арестованы 60 человек, еще несколько десятков разыскиваются.

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