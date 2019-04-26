Путин согласился съездить в Северную Корею

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить Северную Корею. Об этом сообщает государственное информагентство ЦТАК, передает ТАСС.

Утверждается, что «приглашение посетить КНДР в любое удобное время было с готовностью принято».

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Путин и Ким Чен Ын встретились во Владивостоке в четверг, 25 апреля. Двусторонняя встреча на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский продолжалась около двух часов, после чего стороны перешли к переговорам в составе делегаций.

Позднее сообщалось, что оба лидера положительно оценили переговоры. В частности, были затронуты вопросы ядерного разоружения и ситуации на Корейском полуострове. Путин по итогам встречи призвал восстановить силу международного права, так как сегодня, по его словам, ситуацию в мире определяет кулачное право.

Это был первый визит лидера КНДР в Россию. Владимир Путин посещал Северную Корею в 2000 году, тогда он встретился с отцом Ким Чен Ына, Ким Чен Иром.

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