«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании и обеспечила себе победу в турнире. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла вечером 27 февраля и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил капитан «Барселоны» Лионель Месси на 62-й минуте игры. Таким образом, каталонская команда набрала 83 очка и стала недосягаемой для мадридского «Атлетико», идущего вторым.

«Барселона» выиграла чемпионат в 26-й раз в истории. По количеству побед клуб отстает только от «Реала», на счету которого 33 победы в турнире.

Также «Барселона» продолжает выступление в Лиге чемпионов. В полуфинале турнира подопечные Эрнесто Вальверде сыграют с «Ливерпулем».

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