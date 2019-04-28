Российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов

k.olesya.07 / Instagram

Российская фигуристка Олеся Калинина в Instagram-аккаунте выложила видео, на котором она исполняет прыжок в пять оборотов.

На тренировке 12-летняя фигуристка исполнила пятерной сальхов на лонже — приспособлении, страхующем спортсменов во время исполнения прыжков. Калинина тренируется под руководством Никиты Бочкова, Елены и Анастасии Конюховых.

Прыжок в пять оборотов ранее не исполнялся на соревнованиях ни одной фигуристкой. На сегодняшний день Международный союз конькобежцев (ISU) не разработал критериев для оценки этих элементов.

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