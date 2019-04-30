Россиянка сломала ногу и шесть километров ползла до дома

Жительница деревни Радищево в Омской области во время паводка сломала ногу и ползла домой шесть километров ночью по безлюдной дороге. Об этом сообщается в группе «Гражданский патруль | Омск и Омская область» во «ВКонтакте».

«Я возвращалась домой из соседнего Новотроицка. Когда обходила промоину, участок дороги обрушился буквально под моей ногой. Домой добралась только к утру, ползком, на руках», — рассказала 56-летняя Нина Завьялова.

В настоящий момент она находится в районной больнице Нижнеомска. У нее сломана лодыжка и воспалены руки, врачи оказывают ей срочную медицинскую помощь, готовят к операции. По прогнозам медиков, в медучреждении она проведет несколько недель.

Общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» пожаловалась в районную прокуратуру по факту случившегося и потребовала проверить главу Нижнеомского района на халатность.

Из-за потопа в районе в середине апреля была разрушена дорога между Новотроицком и Радищевым. Местным жителям приходится преодолевать этот участок пешком. Также талой водой размыта трасса до Новотроицка, Петропавловки и Воскресенки, затоплены несколько километров пути, местами произошли обрушения грунта. Власти ввели режим ЧС, по затопленной территории не ходит общественный транспорт. В селах начался дефицит продуктов.

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