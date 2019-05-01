Смолов заинтересовал немецкий клуб

«Фортуна» из Дюссельдорфа рассматривает кандидатуру нападающего «Локомотива» и сборной России Федора Смолова. Об этом сообщает Express.de.

Руководство «Фортуны» ожидает уход ряда футболистов нынешним летом. В частности, клуб может покинуть бельгийский форвард Бенито Раман. В качестве замены «Фортуна» может пригласить Смолова. Отмечается, что учитывая скромные финансовые возможности немецкого клуба, речь идет об аренде, а не о полноценном трансфере.

В августе 2018-го Смолов стал футболистом московского «Локомотива». Нападающий перешел в столичный клуб из «Краснодара», за который выступал с 2015 года.

Зимой 2018-го Смоловым интересовались европейские клубы. В частности, футболиста хотел видеть в своих рядах лондонских «Вест Хэм Юнайтед».

Нападающий уже выступал за рубежом. Будучи игроком московского «Динамо» Смолов в 2010 году отправился в аренду в голландский «Фейеноорд».

В активе форварда 38 мачтей и 12 голов в составе сборной России.

«Фортуна» занимает 10-е место в Бундеслиге.

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