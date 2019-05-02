В России заговорили о службе воздушных маршалов

В России может появиться служба воздушных маршалов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УТ МВД России по ЦФО полковник полиции Александр Тарушкин.

По его словам, данный вопрос пока только обсуждается и прорабатывается. Он уточнил, что в настоящее время какое-либо конкретное решение отсутствует.

При этом собеседник агентства отметил, что присутствие полицейских на сорту самолета «несомненно, остудило бы горячие головы».

В Администрации транспортной безопасности США имеется Федеральная служба воздушных маршалов. Не отличающиеся от пассажиров спецагенты сопровождают гражданские рейсы. До терактов 11 сентября в США было лишь 32 авиационных маршала, и работали они преимущественно на международных рейсах. После терактов власти США объявили о значительном расширении штата агентов. Из 250 тысяч соискателей было отобрано несколько тысяч человек. Точное число агентов является секретной информацией.

12 марта пьяный пассажир устроил дебош на борту самолета Оренбург — Москва. Мужчина ругался и мешал работе экипажа, из-за чего командиру воздушного судна пришлось вызывать полицейских.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



