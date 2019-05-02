Трамп пообещал «много чего» по ситуации в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию, сложившуюся в Венесуэле, «просто ужасной» и пообещал, что на следующей неделе «много чего произойдет». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox Business.

По его словам, американская сторона рассматривает все варианты, чтобы помочь местным жителям.

Трамп также назвал слухами слова госсекретаря США Майкла Помпео о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы планировал покинуть свою страну. «Мы слышим множество различных слухов. Были слухи, что он собирался [это сделать], были слухи, что он покинул бы [страну] другим путем. Я слышу слухи о России, слышу много [слухов] о Кубе», — сказал американский лидер.

Материалы по теме Наследие команданте Чавеса Он вел Венесуэлу к торжеству социализма, а привел к нищете и революции

1 мая Помпео заявил, что Мадуро собирался покинуть Венесуэлу, однако Россия отговорила его от этого. По его словам, на взлетной полосе стоял специально подготовленный для президента самолет, который был готов улететь утром в день путча на Кубу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла эту информацию, заявив, что Вашингтон пытается «деморализовать венесуэльскую армию и теперь использует фейки как часть информационной войны».

30 апреля лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Политик заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». Для подавления путча Каракас применил слезоточивый газ. Глава управления здравоохранения муниципалитета Чакао Махия Санти сообщила, что в ходе столкновений пострадали не менее 50 человек.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!