МЮ сыграл вничью с худшим клубом АПЛ и остался без Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Хаддерсфилд Таун» в рамках 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 1:1. На восьмой минуте счет открыл полузащитник МЮ Скотт Мактомини, на 60-й минуте счет сравнял хавбек соперника Айзек Мбенза.

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Таким образом, МЮ набрал 66 очков и остался на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, что лишило команду шансов на попадание в Лигу чемпионов (согласно регламенту УЕФА от Англии в турнире участвует четыре команды —прим. «Ленты.ру»). Манкунианцы в следующем сезоне выступят в Лиге Европы. «Хаддерсфилд» с 15 очками занимает последнее место — клуб вылетел из АПЛ в Чемпионшип.

В последнем туре «Манчестер Юнайтед» дома встретится с «Кардифф Сити». Матч пройдет 12 мая.

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