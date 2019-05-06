Игрок в «Что? Где? Когда?» рассказал о спасении из сгоревшего SSJ-100

Капитан мурманской команды «Норманны» игры «Что? Где? Когда?» Михаил Савченко сообщил, что смог выбраться из сгоревшего в аэропорту Шереметьево Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом он написал у себя во «ВКонтакте».

Савченко поблагодарил всех, кто его поддерживал, и опроверг информацию о том, что ранен и отравился угарным газом, которая ранее появилась в некоторых СМИ. «Ребят, со мной все хорошо, жив и цел. Успел выскочить. Это рейс Москва — Мурманск 17:50. Остальное смотрите в новостях. Огромные соболезнования семьям погибших и пострадавших. Моя фамилия в списке раненых — фейк. Либо ошибка. Я здоров», — написал мурманчанин.

Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск, однако был вынужден вернуться спустя несколько минут после взлета. Командир сгоревшего судна рассказал, что принял решение о посадке после того, как в самолет ударила молния и возникли проблемы со связью.

По последним данным Следственного комитета, в результате катастрофы погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Выжить удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа. Стюардесса с пострадавшего рейса рассказала, что люди начали вставать с кресел, когда самолет еще двигался на большой скорости.

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