В Крыму посчитали возможным участие местных клубов в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может предоставить крымским клубам возможность участвовать в международных соревнованиях. Об этом в интервью РИА Новости рассказал президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.

По словам Ветохи, вопрос будет решен, если украинская сторона не будет против. «Они видят, что у нас футбол нормально развивается, поэтому история о возможном участии одного из клубов в еврокубках становится актуальной», — заявил он. Глава союза добавил, что на встрече с УЕФА будут присутствовать представители России и Украины.

Ветоха отметил, что до этого украинская сторона не вела переговоров на эту тему. «Украинская сторона готова обсуждать выступление детей за пределами Крыма. Украина согласилась, что дети не виноваты в этой истории. Пока идет разговор, чтобы дети могли участвовать в неофициальных российских соревнованиях», — сказал он.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. Летом 2015-го был создан Крымский футбольный союз, имеющий особый статус УЕФА, и организован чемпионат Крыма, в котором участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Без согласия УЕФА Российский футбольный союз не имеет права проводить турниры на территории Крыма.

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