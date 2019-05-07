Появилось новое видео горящего в Шереметьево самолета

НТВ / Telegram

Появилось новое видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево. Запись опубликована в Telegram-канале НТВ.

Материалы по теме Аварийный выход В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать

На кадрах видно, как самолет горит, пассажиры спускаются по трапу, сотрудники экстренных служб отводят их подальше от лайнера. Одной из пассажирок плохо, она садится прямо на траву, к ней подходят две стюардессы. Затем на видео горящий самолет тушат пожарные машины.

Ранее появилось видео из салона горящего лайнера.

5 мая SSJ-100 компании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в Шереметьево. Погиб 41 человек, выжили 37, из них 10 находятся в больнице. Как сообщал «Коммерсантъ», приоритетной версией причин катастрофы является ошибка пилотов.

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