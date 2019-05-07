Появилось новое видео горящего в Шереметьево самолета

Появилось новое видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево. Запись опубликована в Telegram-канале НТВ.
На кадрах видно, как самолет горит, пассажиры спускаются по трапу, сотрудники экстренных служб отводят их подальше от лайнера. Одной из пассажирок плохо, она садится прямо на траву, к ней подходят две стюардессы. Затем на видео горящий самолет тушат пожарные машины.
Ранее появилось видео из салона горящего лайнера.
5 мая SSJ-100 компании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в Шереметьево. Погиб 41 человек, выжили 37, из них 10 находятся в больнице. Как сообщал «Коммерсантъ», приоритетной версией причин катастрофы является ошибка пилотов.
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