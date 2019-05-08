Российские клубы задолжали за стадионы чемпионата мира

ФГУП «Спорт-Ин», управляющее стадионами «Мордовия-Арена» и «Калининград», подало иск к клубам Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Мордовия» и «Балтика». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы компании Александра Богомолова.

Оба клуба имеют задолженности по арендной плате за стадионы. «Сумма иска к "Мордовии" — 6,87 миллиона рублей, к "Балтике" — 24,385 миллиона рублей», — заявил Богомолов. Отмечается, что сумма сформирована из-за неуплаты аренды более чем за пять матчей. С арендаторами других стадионов, принимавших матчи чемпионата мира 2018 года, проблем нет, рассказал представитель «Спорт-Ин».

«Мордовия-Арена» — домашний стадион «Мордовии», во время мундиаля он принял четыре матча группового этапа. На «Калининграде», на котором играет «Балтика», также было сыграно четыре встречи группового этапа.

В марте «Волгоград Арена», еще один стадион мундиаля, был признан лучшим в мире по версии портала StadiumDB. В тройку лучших попали еще два российских стадиона. Второе место заняла «Самара Арена», третье — стадион «Нижний Новгород».

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