Мальчик без ноги станцевал в больнице и прославился

Пятилетний мальчик из Афганистана Ахмад Рахман (Ahmad Rahman) прославился в соцсетях благодаря танцу, который он исполнил после того, как получил протез отсутствующей у него правой ноги. Об этом пишет CNN.

Рахман станцевал в ортопедическом центре афганского отделения Красного Креста, находящегося в Кабуле. За несколько часов ролик с его участием набрал больше 12 тысяч просмотров.

Мальчик потерял ногу во время вооруженного конфликта между правительством страны и движением «Талибан» (организация запрещена в России), когда ему было восемь месяцев. Рахман наступил на мину в провинции Логар. Одна из его сестер тоже была тяжело ранена.

В марте 2018 года стало известно, что модель Розалина Октавия, лишившаяся ноги из-за ошибки хирурга, вновь вышла на подиум и стала послом благотворительной организации.

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