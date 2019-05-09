Опубликовано видео из раздевалки «Тоттенхэма» после выхода в финал ЛЧ

Twitter / SpursOfficial

В Twitter-аккаунте лондонского «Тоттенхэма» появилось видео из раздевалки после победного для команды полуфинального матча Лиги чемпионов против амстердамского «Аякса».

Встреча завершилась вечером 8 мая. «Тоттенхэм» забил на последних секундах игры и одержал победу со счетом 3:2, которая позволила им выйти в финал турнира. После финального свистка футболисты в раздевалке хором исполнили песню Wonderwall группы Oasis. «Восторг в раздевалке», — написала пресс-служба команды.

В финале Лиги чемпионов лондонцы сыграют с «Ливерпулем». Встреча пройдет в Мадриде 1 июня.

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