Порошенко ответил на сравнение с ворующим вещи из отеля туристом

Администрация президента Украины ответила избранному главе государства Владимиру Зеленскому на сравнение с туристом. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

В стане Порошенко отметили, что тот пока еще является действующим президентом и несет ответственность за ситуацию в стране до инаугурации Зеленского.

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«Украина — это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому», — заявили в Администрации, добавив, что передача власти является сложным процессом. Так ведомство отреагировало на просьбу Зеленского к Порошенко «сдать ключи и рассчитаться за мини-бар».

Ранее избранный президент сравнил последние дни у власти Порошенко с поведением туриста, который «никак не остановится — тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола».

Дату инаугурации Зеленского обязана утвердить Верховная Рада. По закону церемония должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального опубликования итогов выборов. В данном случае крайний срок ее проведения — 30 мая.

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