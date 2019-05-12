В Верховной Раде предложили сообщить ООН о дискриминации коренных народов России

Верховная Рада Украины может 14 мая рассмотреть проект постановления об обращении в ООН, парламентские ассамблеи Совета Европы и НАТО с осуждением нарушения прав коренных народов Российской Федерации. Соавторами документа являются депутаты «Блока Петра Порошенко» Рефат Чубаров, Оксана Юринец и Артур Герасимов и члены других фракций, говорится на сайте БПП.

Рада планирует обратиться в международные организации и парламенты других стран с призывом осудить «давление на коренные народы России» и «системные нарушения» их прав. Как утверждают депутаты, речь идет о народах «Северного Кавказа, Идель-Урала, Сибири и других регионов».

Примерами дискриминационной политики в Верховной Раде назвали «преследование представителей коренных народов России за их политические убеждения» и позицию по «аннексии Крыма», а также отсутствие справедливого расследования преступлений против людей, которые отстаивают гражданские и политические права коренных народов.

25 апреля избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после вступления в должность проведет тщательный анализ принятого Радой закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование его практически во всех сферах жизни.

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