Актриса вышла в свет в пакетах с мусором

Британская актриса Дейзи Мэй Купер, известная по роли в сериале «Эта страна» (This Country), пришла на вручение премии BAFTA в платье из мусорных пакетов. Об этом сообщает The Independent.

Церемония состоялась в воскресенье, 12 мая. 33-летняя актриса появилась в черном платье с открытым плечом, полностью изготовленном из полиэтиленовых пакетов. Длинный подол платья был украшен содержимым мусорного ведра: к нему пришили упаковки от продуктов питания, бытовой химии и другие отходы. Свой наряд Купер дополнила шляпкой, похожей на металлическую крышку от мусорного бака, и сумкой в виде маленькой мусорки.

«Я хотела, чтобы люди спрашивали меня: "Что вы надели? Gucci?" А я бы отвечала: "Нет, мусорные пакеты"», — прокомментировала актриса свой выбор. Купер также рассказала, что авторами платья стали ее мать с двумя подругами. Вместо того чтобы потратить деньги на традиционный наряд, актриса пожертвовала их на благотворительность.

Премия BAFTA — награда, вручаемая Британской академией кино и телевизионных искусств (The British Academy of Film and Television Arts), независимой общественно-благотворительной организацией Великобритании, образованной 16 апреля 1947 года под руководством Дэвида Лина. Символ награды — золотая маска.

В мае на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala американская певица Кэти Перри появилась в костюме люстры. На ней было расшитое кристаллами Swarovski мини-платье без бретелек, к которому прикрепили конструкцию в виде двухъярусной люстры с горящими лампочками-свечами. Мини-версия люстры была размещена и на голове певицы.

