Модный бренд «изуродовал» тело модели в фотошопе и был осмеян

Американский фешен-ретейлер Fashion Nova поймали на нелепом фотошопе. Об этом сообщает The Sun.

Фотограф марки неудачно отретушировал тело модели, представлявшей черный купальный костюм с неоновыми вставками бренда Boracay Island. На опубликованном в Instagram-аккаунте ретейлера снимке видно, что ягодицы девушки имеют странную форму. Однако на других фотографиях, размещенных на сайте Fashion Nova, в похожих ракурсах ее тело выглядит естественно.

Got You Tied Up 👙⠀⠀ Search: "Boracay Island Swimsuit"⠀⠀ ✨www.FashionNova.com✨ Фото опубликовано @fashionnova

Подписчики Fashion Nova заметили оплошность и высмеяли компанию в комментариях к посту. «Кто-нибудь еще видит фотошоп-ошибку?» — осведомилась одна из пользовательниц соцсети. «Я бы заказала этот купальник, но они изуродовали ягодицы модели… Это меня оттолкнуло», — написала другая.

В феврале покупатели уличили в применении фотошопа еще один модный бренд. Американская марка Good American отфотошопила для рекламной кампании тело лежащей на зеркальном полу Хлои Кардашьян, однако забыла отретушировать ее отражение. Таким образом, на снимке живот и руки телезвезды выглядят намного стройнее, чем в отражении.

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