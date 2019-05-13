Адвокат Мамаева нашел плюсы в содержании футболиста в колонии

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о преимуществах колонии над СИЗО. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Бушманов заявил, что по ряду причин, содержание в колонии общего режима является более предпочтительным вариантом для Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Он сомневается в том, что футболисты пойдут на отбывание наказание в СИЗО.

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«Есть масса нюансов, по которым СИЗО хуже колонии. Например, даже работая в хозотряде, осужденный содержится в камере, то есть по факту сохраняется тюремный режим, который предшествовал осуждению. В общем, в колонии более человеческие условия», — заявил Бушманов.

8 мая Пресненский суд Москвы вынес вердикт по делу игроков, обвиненных в хулиганстве и побоях. Кокорин был осужден на полтора года в колонии общего режима, а Мамаев — на год и пять месяцев. Футболисты получили право на досрочное освобождение. Кроме того, семь месяцев, проведенные игроками в СИЗО, зачтутся им, как 10,5 месяцев колонии.

Кокорин и Мамаев находились в СИЗО с октября 2018-го как фигуранты трех уголовных дел. Они стали участниками драк в центре Москвы. Сперва игроки избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем у них произошла драка с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным.

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