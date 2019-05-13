Боец MMA рассказал о дебильном отношении россиян к проигравшим

Боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Василевский порассуждал о том, как в России относятся к поражению профессиональных спортсменов. Его слова передает Sport24.

По мнению спортсмена, в России существует «дебильная тенденция», когда болельщики начинают «гнобить и списывать со счетов» проигравшего бойца. «Яркий пример — Федор Емельяненко. Когда он проигрывает, у всей страны словно начинается траур. Это бред. Человек — профессионал, он выходит драться. Это не более, чем спорт и бизнес», — считает Василевский.

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В своем последнем поединке 30-летний Василевский уступил Магомеду Исмаилову на турнире ACA 95. Он был нокаутирован в первом раунде.

Емельяненко-старший проиграл американцу Райану Бэйдеру в январе 2019-го. Соперник отправил российского тяжеловеса в нокаут на старте финального поединка Гран-при Bellator.

Василевский одержал 33 победы при 7 поражениях. Он известен по выступлениям в организациях M-1 и ACB (с ноября 2018-го лига носит название ACA).

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