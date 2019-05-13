Мосгордума поддержала идею назвать улицу в честь Захарченко

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов поддерживает предложение назвать одну из улиц Москвы в честь погибшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» в понедельник, 13 мая.

«Он является частью современной истории наших взаимоотношений с Украиной и, тем более, с Донбассом», — сказал Герасимов.

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Ранее депутаты Госдумы обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением присвоить имя Захарченко одной из столичных улиц. В августе прошлого года в Ростове выступили с аналогичной инициативой. Переименовать предлагалось переулок Халтуринский.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в донецком кафе «Сепар» 31 августа 2018 года. В кафе он намеревался почтить память скончавшегося российского артиста Иосифа Кобзона. Кремль указывает на причастность Киева к преступлению.

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