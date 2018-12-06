Раскрыто местонахождение окружения убитого главы ДНР

Штаб-квартира окружения бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, убитого в августе, находится в России. Об этом в интервью DNR Live заявил бывший «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев.

Губарев заявил, что возвращение в республику бывшего министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева, экс-советника Захарченко Александра Казакова и писателя Захара Прилепина, воевавшего в Донбассе, невозможно.

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«Штаб-квартира этих людей находится в поселке Лапино Московской области, пусть она там и остается», — сказал Губарев.

Александр Захарченко был убит 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка, куда он прибыл почтить память скончавшегося днем ранее российского артиста Иосифа Кобзона. В результате взрыва глава ДНР получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Через несколько дней стало известно, что Тимофеев и Казаков покинули ДНР, перебравшись в Россию. Решение, как утверждалось, было принято в целях безопасности.

Прилепин в начале декабря заявил, что больше не будет воевать в Донбассе, поскольку республика превратилась в «очередную область России», а война перестала его вдохновлять. Ранее, по его словам, Донбасс был территорией свободы, где было «много музыки, много поэзии, много пространства для жеста». Кроме того, писатель отметил, что после убийства Захарченко в ДНР начались кардинальные перемены.

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